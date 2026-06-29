Nieuwe speelplek in Dongen wordt feestelijk geopend

Op woensdag 1 juli opent een vernieuwde speelplek in Dongen, op de hoek van de Rijnstraat en Planetenstraat.

Gevonden voor jou

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van de speelplek. Veel buurtbewoners hebben meegedacht over het ontwerp, waardoor er nu een plek is ontstaan waar kinderen kunnen spelen, bewegen en elkaar ontmoeten.

De officiële opening wordt woensdag om drie uur ’s middags verricht door wethouder Annemarie van Eenennaam. Na de ceremonie kunnen kinderen direct de nieuwe houten speeltoestellen uitproberen. Voor hen is er ook ranja en iets lekkers geregeld.

Vernieuwing met buurtinbreng

De speelplek is volledig vernieuwd met input van de buurt. Het resultaat is een uitnodigende ruimte die geschikt is voor allerlei vormen van spel en samenzijn. Het ontwerp is afgestemd op de wensen van de bewoners, waardoor het goed aansluit bij de omgeving.

De feestelijke opening vindt plaats op de hoek van de Rijnstraat en Planetenstraat in Dongen. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en mee te genieten van het nieuwe speelterrein.