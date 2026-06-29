Nieuwe route naar Haven 8 vanaf 6 juli

Vanaf 6 juli kunnen weggebruikers naar Haven 8 via de Noordelijke Parallelweg. Het laatste deel van de route wordt tussen 6 en 24 juli aangelegd.

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De Noordelijke Parallelweg loopt van de tijdelijke rotonde bij afrit 39 (Waalwijk-Oost) tot aan de Gansoyensesteeg. De nieuwe weg moet de bereikbaarheid van Haven 8 verbeteren. Vanaf 6 juli is de route beschikbaar voor verkeer.

Het laatste gedeelte van de parallelweg, tussen de Gansoyensesteeg en de Kloosterheulweg, wordt tussen 6 en 24 juli aangelegd. Ook wordt in deze periode een aansluiting op de Kloosterheulweg gerealiseerd. Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijke adviesroutes ingesteld.

Onderdeel van groot project

De aanleg van de Noordelijke Parallelweg is onderdeel van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Dit project heeft als doel de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Mourik-BESIX.

Naast de parallelweg wordt de komende jaren gewerkt aan aansluiting 40 (Drunen-West) op de A59. Deze nieuwe aansluiting zal het verkeer richting Waalwijk beter verdelen. Een brug over het Drongelens Kanaal wordt gebouwd om de parallelweg op deze aansluiting aan te sluiten. De planning is dat deze aansluiting eind 2027 in gebruik wordt genomen.