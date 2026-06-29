Man (23) misbruikt goede naam CliniClowns en steekt donaties in eigen zak
Vele klanten van Albert Heijn in Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Waalre en Veldhoven dachten een donatie geven aan de CliniClowns, maar werden in de praktijk opgelicht. Dat bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch, waar de 23-jarige Zacharia F. uit Eindhoven terechtstond. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met oplichting.
F. had nooit een cent gezien op zijn rekening, maar de politierechter was aan het einde van de zaak duidelijk in zijn uitspraak: “U zit er dik in en het gaat zeker om duizenden euro’s.” En dat er geen geld op de rekening van F. terecht was gekomen, was makkelijk te verklaren, vond de rechter. Verschillende mensen verklaarden namelijk dat zij het geld pinden en contant aan hem gaven.
F. had volgens de officier van justitie enorm veel werk van de oplichting gemaakt. Via zijn nepstichting The way of goodness benaderde hij Albert Heijn-filialen in Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Waalre en Veldhoven. De vraag was of hij daar geld mocht inzamelen voor CliniClowns en om zijn verhaal geloofwaardig te maken had hij polo’s aangevraagd en rode neuzen bij CliniClowns en zelf pasjes gemaakt. Ook trainde hij mensen om een zo goed mogelijk verhaal te vertellen aan potentiële donateurs.
De supermarkten werd gevraagd om bijvoorbeeld stroopwafels te doneren en dan konden klanten geld geven. De QR-code die CliniClowns voor de donaties had geleverd werd echter aangepast en het gedoneerde geld ging naar de rekening van mensen rond Zacharia F. Verschillende mensen verklaarden dat zij het opgehaalde geld moesten pinnen en aan F. moesten geven.
F. was het daar helemaal niet mee eens. Hij had nooit iemand opgelicht, beweerde hij. En nooit een cent gezien. Hij hielp mee met het collecteren, vertelde hij. En iedereen deed van alles. Van een leidende rol wilde hij niks weten, ook al wezen veel mensen hem aan als de contactpersoon, directeur of wat voor leidende rol dan ook.
Zacharia F. was niet de enige die de aandacht van justitie trok. Zijn zus, een andere vrouw en nog een man bleken ook bij de ‘organisatie’ betrokken. De zaak tegen de vrouwen werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en de man moest 4500 euro terugbetalen.
Maar de zaak van maandag ging over de rol van F. en officier van justitie zag duidelijk een leidende rol voor F. Op 44 actiedagen was er meer dan 7000 euro gedoneerd en daarvan was maar 63 euro bij CliniClows beland. De bank die die Tikkies afhandelde, vond dat opvallend en meldde dat bij de politie. Uit onderzoek bleek al snel dat er inderdaad geen geld naar de rekening van F. was overgemaakt, maar wel dat mensen om hem heen geld kregen en dat voor hem pinden. Zo ontving de zus van F. 2260 euro op haar rekening.
Kwalijk, vond de officier om de goede naam van CliniClowns te misbruiken. “Het leek wel een fulltime baan, zo druk”, omschreef ze. “En dat twee jaar lang, tussen 2021 en 2023.”
Ze vond een celstraf te ver gaan voor zulke oude zaken, maar eiste wel drie maanden cel voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. De politierechter sloot zich daarbij aan. Hij vond ook dat F. niet meer de cel in hoeft. Hij was iets milder dan de officier en legde uiteindelijk een taakstraf van 180 uur op en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.
F. was niet blij dat zijn uitleg niet werd geloofd. Na de uitspraak beende hij snel de zaal uit. Hij heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.
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