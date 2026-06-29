Man (23) misbruikt goede naam CliniClowns en steekt donaties in eigen zak

Vele klanten van Albert Heijn in Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Waalre en Veldhoven dachten een donatie geven aan de CliniClowns, maar werden in de praktijk opgelicht. Dat bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch, waar de 23-jarige Zacharia F. uit Eindhoven terechtstond. Zelf ontkende hij ook maar iets te maken te hebben met oplichting.

F. had nooit een cent gezien op zijn rekening, maar de politierechter was aan het einde van de zaak duidelijk in zijn uitspraak: “U zit er dik in en het gaat zeker om duizenden euro’s.” En dat er geen geld op de rekening van F. terecht was gekomen, was makkelijk te verklaren, vond de rechter. Verschillende mensen verklaarden namelijk dat zij het geld pinden en contant aan hem gaven.

F. had volgens de officier van justitie enorm veel werk van de oplichting gemaakt. Via zijn nepstichting The way of goodness benaderde hij Albert Heijn-filialen in Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Waalre en Veldhoven. De vraag was of hij daar geld mocht inzamelen voor CliniClowns en om zijn verhaal geloofwaardig te maken had hij polo’s aangevraagd en rode neuzen bij CliniClowns en zelf pasjes gemaakt. Ook trainde hij mensen om een zo goed mogelijk verhaal te vertellen aan potentiële donateurs.

De supermarkten werd gevraagd om bijvoorbeeld stroopwafels te doneren en dan konden klanten geld geven. De QR-code die CliniClowns voor de donaties had geleverd werd echter aangepast en het gedoneerde geld ging naar de rekening van mensen rond Zacharia F. Verschillende mensen verklaarden dat zij het opgehaalde geld moesten pinnen en aan F. moesten geven.

F. was het daar helemaal niet mee eens. Hij had nooit iemand opgelicht, beweerde hij. En nooit een cent gezien. Hij hielp mee met het collecteren, vertelde hij. En iedereen deed van alles. Van een leidende rol wilde hij niks weten, ook al wezen veel mensen hem aan als de contactpersoon, directeur of wat voor leidende rol dan ook.