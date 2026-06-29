Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal: 'Moge de beste winnen'

Op menig plek in Brabant rammelt de wekker komende nacht wel heel vroeg. Om 03:00 uur Nederlandse tijd treffen Nederland en Marokko elkaar in de zestiende finale van het WK. Marokkaanse Nederlanders in Roosendaal hoeven niet te kiezen. Hun land komt sowieso een ronde verder.

Geen vlag te vinden Het is een grap, de mannen houden elkaar graag voor de gek. In het Marokkaanse theehuis wijst niets erop dat komende nacht een zeer belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld gaat worden. Er is geen vlaggetje te vinden in het café. Ook bij de Marokkaanse bakker, slager en moskee in de stad zijn geen Marokkaanse vlaggen te vinden in aanloop naar de wedstrijd.

In café Malabata aan de Boulevard in Roosendaal ontstaat een uitbundige sfeer als de wedstrijd Nederland-Marokko ter sprake komt. Een stuk of acht mannen staat met elkaar te dollen."Trek dat shirt uit", zegt Tahir tegen Brahim. Brahim zit in zijn shirt van het Marokkaanse voetbalelftal aan bar. Tahir, met een rieten hoedje en wit shirt, vindt dat je neutraal moet zijn in deze wedstrijd en dus geen voetbalshirtje mag dragen. "Ik trek toch ook geen oranje-shirt aan?'

Speciaal voor het maken van de foto boven dit artikel slaat Brahim een Marokkaanse vlag over zijn schouder. Tot groot plezier van de andere mannen. Hij is de enige in het café die wel hardop zegt wie hij hoopt dat zal winnen. "Ik hoop natuurlijk Marokko, omdat ze al 38 wedstrijden ongeslagen zijn. We hebben een heel goed team."

Hij moet wel toegeven dat hij met gemengde gevoelens naar de wedstrijd gaat kijken. "Het is een dubbel gevoel, moge de beste winnen, maar ik hoop dat Marokko de finale pakt."

"Ik ben voor allebei, Nederland en Marokko. Het is altijd goed", zegt Omar Machtoun. De rest van de aanwezigen deelt zijn mening. "Het maakt niet uit wie gaat winnen. Dat is sport. Er moet er een winnen en een verliezen."

Verzoening

Slechts een van beide landen gaat door naar de volgende ronde. Het verliezend land wacht een teleurstellende aftocht. Wat de uitslag ook zal zijn, Omar hoopt dat het rustig blijft na de wedstrijd. "Ik hoop dat er geen chaos en overlast op straat komt na afloop."

De boodschap voorafgaand aan de wedstrijd is er een van verzoening. Hij laat een plaatje zien op zijn telefoon dat in aanloop op de wedstrijd veel wordt gedeeld. Er zijn een Nederlandse en Marokkaanse vlag te zien met daaronder de tekst: "Twee vlaggen, één hart. Marokko in mijn bloed, Nederland in mijn leven. Voor twee landen, altijd trots."