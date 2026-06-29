Advertentie
Ongeluk op A58 zorgt voor vertraging
Vandaag om 15:52 • Aangepast vandaag om 16:34
Op de A58 is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook bij afrit Tilburg-Reeshof was een tijdje dicht, maar is rond half vijf weer vrijgegeven. Er staat wel nog een file van ongeveer twintig minuten.
De file staat tussen knooppunt Galder en Tilburg-Centrum West en is rond half vijf elf kilometer lang.
Het is niet duidelijk hoeveel mensen er betrokken waren bij het ongeluk en wat er precies is gebeurd.
Advertentie
Advertentie