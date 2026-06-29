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Ongeluk op A58 zorgt voor vertraging

Vandaag om 15:52 • Aangepast vandaag om 16:34
De A58 is vlak bij Tilburg dicht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
De A58 is vlak bij Tilburg dicht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Op de A58 is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook bij afrit Tilburg-Reeshof was een tijdje dicht, maar is rond half vijf weer vrijgegeven. Er staat wel nog een file van ongeveer twintig minuten.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De file staat tussen knooppunt Galder en Tilburg-Centrum West en is rond half vijf elf kilometer lang.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er betrokken waren bij het ongeluk en wat er precies is gebeurd.

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