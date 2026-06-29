Werkzaamheden Theerestraat in Sint-Michielsgestel

Op 9 en 10 juli worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Gemotoriseerd verkeer kan tijdens deze periode om en om langs het werkgebied rijden.

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Op donderdag 9 juli om negen uur ’s avonds starten de werkzaamheden aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Het werk wordt uitgevoerd ter hoogte van huisnummer 105 en is gepland tot vrijdag 10 juli om zes uur ’s ochtends.

Tijdens de werkzaamheden blijft het weggedeelte toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Bestuurders kunnen om en om het werkgebied passeren, waardoor volledige afsluiting wordt voorkomen.

De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard en zullen volgens planning binnen één nacht worden afgerond. Dit zorgt ervoor dat de hinder voor verkeer zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het betreffende deel van de Theerestraat is een belangrijke doorgangsroute in Sint-Michielsgestel. Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met mogelijke vertragingen tijdens de werkzaamheden.