Clown Desalles en Bing op kermis Raamsdonksveer

Clown Desalles treedt vanavond op de kermis in Raamsdonksveer op. Bing komt morgen.

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De kermis in Raamsdonksveer belooft vanavond een vrolijk spektakel te worden. Om zeven uur ’s avonds maakt Clown Desalles zijn opwachting. Het optreden zorgt voor extra plezier op de kermis, die tot en met dinsdag doorgaat.

Er is ook goed nieuws voor kinderen die uitkeken naar een bezoek van Bing, het bekende kinderfiguur. Eerder was aangekondigd dat Bing niet zou komen vanwege de hitte, maar dit besluit is teruggedraaid. Bing zal dinsdagavond om zeven uur alsnog aanwezig zijn op het evenement.

De kermis biedt bezoekers een gezellige sfeer en entertainment voor jong en oud. Na de optredens van Clown Desalles en Bing kunnen bezoekers genieten van de gebruikelijke attracties en lekkernijen.

De kermis sluit dinsdagavond af met een feestelijke laatste avond. Iedereen is welkom om deze speciale dagen mee te beleven.