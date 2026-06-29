Wijkmoment in Raamsdonksveer op dinsdag 30 juni

In Raamsdonksveer wordt dinsdag een wijkmoment georganiseerd. Bewoners kunnen ideeën bespreken en kennismaken met wijkregisseur Suzanne Oord. Het evenement vindt plaats op twee locaties: de Wieken en de Hameldonk.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 30 juni kunnen inwoners van Raamsdonksveer ideeën delen om hun buurt groener en prettiger te maken. Het wijkmoment is een initiatief van de gemeente Geertruidenberg, die ook vergroening in de openbare ruimte stimuleert. Suzanne Oord, de nieuwe wijkregisseur, is aanwezig om mee te denken en advies te geven. Daarnaast is de wijkbeheerder van Thuisvester beschikbaar voor vragen.

Het evenement vindt plaats op twee locaties. Tussen één uur en half drie 's middags zijn de organisatoren te vinden in de Wieken. Later die middag, van drie tot half vijf, staan zij in de Hameldonk. Bewoners kunnen op beide locaties terecht om hun ideeën te bespreken of signalen door te geven.

Vergroening en subsidies

De gemeente moedigt bewoners aan om actief mee te denken over het vergroenen van hun wijk. Dit kan bijvoorbeeld door groene initiatieven in de buurt te starten. Ook zijn er subsidies beschikbaar om dergelijke projecten te ondersteunen. Tijdens het wijkmoment kunnen bezoekers hier meer informatie over krijgen.

Wijkgericht samenwerken

Naast vergroening is er aandacht voor burgerinitiatieven en activiteiten die de buurt kunnen verbeteren. Suzanne Oord informeert bezoekers over de mogelijkheden en denkt mee over hoe ideeën uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie over wijkgericht samenwerken is te vinden op de website van de gemeente Geertruidenberg.

Het wijkmoment is een kans voor bewoners om direct in gesprek te gaan met de gemeente en andere betrokkenen. Zo kunnen zij samen werken aan een betere leefomgeving in Raamsdonksveer.