Belangrijke stap gezet voor Amergebied

De toekomst van het Amergebied in Geertruidenberg en Drimmelen heeft maandag een impuls gekregen. Vijf overheden hebben een intentieovereenkomst ondertekend in ’s Hertogenbosch. Hiermee spreken zij af om samen te werken aan de ontwikkeling van het gebied. Het doel is een breed gedragen visie die uiterlijk in 2027 klaar moet zijn.

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Het Amergebied moet een energieknooppunt worden voor Zuid-Nederland, met aandacht voor de leefomgeving. De gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en drie ministeries zetten zich hiervoor in. Tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis in ’s Hertogenbosch hebben zij maandag afgesproken hoe zij dit verder gaan aanpakken.

De partijen hebben vastgelegd dat zij binnen hun bevoegdheden samenwerken aan een Amervisie, waarbij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden betrokken. Er komen afspraken over communicatie en participatie in het proces. De focus ligt op een toekomstbestendige ontwikkeling richting 2050, met behoud van leefbaarheid en oog voor natuur en wateropgaven.

Constructieve samenwerking

De ondertekening volgt op een besluit in december 2025 om een gezamenlijke visie op te stellen. Het Amergebied speelt niet alleen lokaal een rol, maar heeft ook invloed op omliggende gebieden. Daarom wordt de Amervisie opgesteld in samenhang met bredere ontwikkelingen in de regio. Dit moet bijdragen aan de brede welvaart.

De betrokken overheden werken de plannen de komende periode verder uit. Eind 2027 moet de definitieve Amervisie klaar zijn, samen met een bestuursovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst. De ambitie is om het gebied op lange termijn te ontwikkelen tot een nationaal en internationaal energieknooppunt.