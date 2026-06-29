Opblaasplastic gratis inleveren bij Mobiel Scheidingsstation in Oirschot

Afgedankte opblaasflamingo's en zwembandjes kunnen deze zomer gratis worden ingeleverd in gemeente Oirschot bij het Mobiel Scheidingsstation. Dit tijdelijke aanbod geldt van 1 juli tot 1 september en helpt bij het goed scheiden van afval.

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Het Mobiel Scheidingsstation rijdt sinds één jaar langs alle dorpen in de gemeente en biedt inwoners de mogelijkheid om afval in te leveren dat niet in de normale containers hoort. Vanaf komende woensdag tot en met begin september kunnen ook opblaasartikelen van plastic, zoals strandballen en zwembandjes, gratis worden ingeleverd.

Deze artikelen horen normaal gesproken bij het restafval omdat ze niet gerecycled kunnen worden als verpakkingsmateriaal. Door ze bij het station in te leveren, besparen inwoners ruimte in hun container en wordt voorkomen dat ongeschikt plastic bij het PMD-afval (Plastic, Metaal en Drinkpakken) belandt.

Wat mag u nog meer inleveren?

Naast het zomerplastic accepteert het Mobiel Scheidingsstation ook andere soorten afval in klein formaat, zoals batterijen, speelgoed van hard kunststof, verfblikken en piepschuim. Medicatie en chemisch afval moeten echter naar de milieustraat worden gebracht.

Het inleveren van afval bij het station is gratis, zolang het in een boodschappentas of kleine doos past. Inwoners kunnen via de Afvalwijzer zien wanneer het Mobiel Scheidingsstation in hun dorp langskomt.

Met deze actie hoopt de gemeente bij te dragen aan een betere afvalscheiding en minder vervuiling van recyclebaar afval.