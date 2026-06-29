Gemeente Oirschot sluit 2025 af met positief resultaat

De gemeenteraad van Oirschot heeft de jaarrekening 2025 vastgesteld. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente een positief resultaat van 902.000 euro heeft behaald. Het overschot wordt verdeeld over verschillende reserves, waaronder sociaal domein en sportvelden. De jaarrekening geeft ook inzicht in gerealiseerde projecten en bestedingen.

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De jaarrekening 2025 van Oirschot laat zien dat de gemeente haar financiën goed heeft beheerd. Het positieve resultaat van 902.000 euro wordt verdeeld over verschillende bestemmingen. Zo gaat 100.000 euro naar de reserve Sociaal Domein, een onderdeel van de samenwerking met gemeente Best en de ontvlechting van Kempenplus.

Daarnaast wordt 333.000 euro toegevoegd aan de reserve voor kapitaallasten van een waterbergingsbassin bij Westfields. Ook gaat 469.000 euro naar grondexploitatie, waarbij een stimulans van 7.000 euro per betaalbare woning is meegenomen in de verdeling. Tot slot wordt 595.000 euro omgezet naar een bestemmingsreserve voor het onderhoud van sportvelden, wat geen effect heeft op het eindresultaat.

Projecten en plannen

De jaarrekening gaat verder dan alleen cijfers en biedt inzicht in de projecten en plannen die in 2025 zijn gerealiseerd. De gemeenteraad benadrukt dat deze resultaten een weerspiegeling zijn van gezamenlijke inspanningen. Het document geeft ook duidelijkheid over de programma’s en thema’s waar het geld aan is besteed.

Meer details over de inkomsten en uitgaven van gemeente Oirschot zijn terug te vinden in de volledige jaarrekening. Deze is beschikbaar via de website van de gemeente.