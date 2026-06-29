Groene Corridor: Eindhovensedijk krijgt nieuwe inrichting

De Groene Corridor tussen Eindhoven en Oirschot gaat een nieuwe fase in. De Eindhovensedijk wordt opnieuw ingericht met meer ruimte voor fietsers, wandelaars en natuur. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar.

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De Groene Corridor wordt een groene en veilige verbinding tussen stad en dorp. Het project richt zich op fietsers, wandelaars en andere gebruikers en moet de recreatiemogelijkheden in de omgeving verbeteren. Tegelijk wordt er meer aandacht besteed aan natuur en een rustige verkeerssituatie.

De Eindhovensedijk, onderdeel van de Groene Corridor, krijgt een nieuwe inrichting. De verkeerssituatie wordt veiliger en rustiger, terwijl de bereikbaarheid van de omgeving behouden blijft. Het doel is om de verbinding aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bezoekers.

Start najaar werkzaamheden

De voorbereidingen voor de herinrichting zijn inmiddels begonnen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar. Omwonenden worden na de zomervakantie uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst om meer te horen over de plannen.

Vanaf juli is de voortgang van het project te volgen via de BouwApp, een digitale applicatie die updates geeft over bouwprojecten. Zo blijven betrokkenen op de hoogte van wat er speelt.