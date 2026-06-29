Oirschot kiest voor groenonderhoud op beeld

De gemeente Oirschot heeft een nieuwe aanpak voor groenonderhoud ingevoerd. Medewerkers beoordelen ter plekke wat nodig is en stemmen het werk af op de actuele situatie buiten. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en efficiënter onderhoud.

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Traditioneel werd groenonderhoud vaak volgens een vaste planning uitgevoerd, waarbij werkzaamheden zoals maaien en schoffelen op vooraf bepaalde momenten plaatsvonden. Dit gaf duidelijkheid, maar leverde niet altijd het beste resultaat op.

Met de nieuwe aanpak, ‘werken op beeld’, kijken medewerkers van de gemeente naar de actuele staat van het groen. Als het gras nog netjes en bruikbaar is, wordt het ongemoeid gelaten. Wanneer het te hoog groeit of onveilige situaties ontstaan, wordt direct ingegrepen.

Meer ruimte voor natuur

De gemeente streeft ernaar het onderhoud beter af te stemmen op de omgeving. Speelvelden en zichtlocaties worden kort gehouden, terwijl op andere plekken het groen natuurlijker mag groeien. Dit biedt meer ruimte voor bloemen en kruiden, wat gunstig is voor insecten zoals bijen en vlinders.

Deze werkwijze vraagt om vakmanschap en een scherp oog van de medewerkers. De afwegingen die zij maken, zorgen ervoor dat het onderhoud niet minder wordt, maar juist bewuster en efficiënter plaatsvindt. De openbare ruimte wordt zo op een duurzame manier beheerd.