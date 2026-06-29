Zomerkermis Helmond: 45 attracties en wegafsluitingen

Van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 juli staat de zomerkermis in Helmond weer op de Markt, Ameidewal en Marktstraat. Het evenement biedt 45 attracties, waaronder nieuwe en bekende grootvermaak. Wegens de kermis gelden er parkeerwijzigingen en wegafsluitingen.

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De zomerkermis in Helmond belooft dit jaar een groot spektakel te worden met zeker 45 attracties, verkoopwagens en kinderattracties. Nieuw zijn de grote attracties Phantom en Maximum, terwijl bekende favorieten zoals Reactor, Power Surge, Funhouse en Future Dance terugkeren. Voor een nostalgische snack kunnen bezoekers terecht bij de poffertjeskraam op de Ameidewal.

Het evenement vindt plaats van vrijdag 10 juli tot en met woensdag 15 juli in het centrum van Helmond. De kermis beslaat de Markt, Ameidewal en Marktstraat, maar blijft dit jaar weg van de Noord- en Zuid-Koninginnewal, waar bij eerdere edities wel attracties stonden. Op zaterdag 11 juli wordt de weekmarkt tijdelijk verplaatst naar de Kanaaldijk NW.

Parkeren en afsluitingen

Tijdens de kermisdagen is parkeren mogelijk in de parkeergarages Doorneind, Elzas Passage en Boscotondo. Garage Doorneind blijft langer open, tot één uur na sluitingstijd van de kermis. Fietsers kunnen daar bovendien gratis hun fiets stallen. De Ameidewal is van maandag 6 juli acht uur ’s morgens tot donderdag 16 juli acht uur ’s avonds niet toegankelijk voor parkeerders. Op overige parkeerplaatsen gelden de normale betaaltijden.

Vanwege de kermis zijn verschillende wegen afgesloten. Dit betreft onder meer de Markt, Marktstraat, Ameidewal en delen van de Noord-Koninginnewal. Ook op zaterdag 11 juli gelden afsluitingen rond de Kanaaldijk NW, waar de weekmarkt plaatsvindt. Parkeerplaatsen aan de Kasteellaan komen dan te vervallen en er geldt een tijdelijke wegsleepregeling.

Fietsers worden gedurende de afsluitingen omgeleid via Zuidende en Kasteel Traverse. Automobilisten kunnen via alternatieve routes de parkeergarages Elzas Passage en Boscotondo bereiken.

De organisatie adviseert bezoekers om rekening te houden met de gewijzigde verkeerssituatie en tijdig een parkeerplek te zoeken. De zomerkermis belooft een feestelijk evenement te worden voor jong en oud.