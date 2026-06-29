Aaawh! Mathieu van der Poel verwacht eerste kind met vriendin Roxanne
Wielrenner Mathieu van der Poel wordt komende januari voor het eerst vader. Hij deelde het heuglijke nieuws dat hij en zijn vriendin Roxanne een kleintje verwachten maandagmiddag op zijn socials. Met een mierzoete fotoshoot maakten ze het bekend.
Met een stijlvolle zwart-witfoto kondigt het koppel de komst van hun eerste kindje aan. Van der Poel houdt zijn partner innig vast, terwijl ze samen een reeks echofoto’s van de kleine spruit tonen.
Bij de post schrijft hij: “Bébé VDP”. De ooievaar wordt in januari verwacht bij het dolgelukkige stel. De vriendin van Van der Poel doet er nog een schepje bovenop met de babyvreugde. Op Instagram deelt de Belgische Roxanne Bertels een video waarin de twee om elkaar heen dartelen in een leeg huis.
Vier handen op een buik
Van der Poel draait Bertels in het rond, vangt haar op in zijn armen en bezegelt de dans met een kus. Voor de goede orde komen ook de echofoto’s, een piepklein paar kinderslofjes en de traditionele vier-handen-op-een-buikpose voorbij.
De tekst gaat verder onder deze post:
Bertels is de dochter van de bekende Belgische powerboatracer en waterskiër Danny Bertels. De vonk sloeg over toen de twee elkaar in 2018 leerden kennen in Finland, tijdens een event voor Porsche, waar Bertels voor werkte. Dat vertelde ze in een podcast van Superhlth. Ze staat vaak voor de wielrenner klaar en is dan ook geregeld langs de kant bij de koers te zien.
'Wist niet wie hij was'
“Ik was helemaal niet thuis in de wielerwereld”, zegt ze in de podcast over het moment dat de twee elkaar troffen. “Ik wist niet echt wie hij was.” Inmiddels is ze toch aardig in de passie van haar vriend meegegroeid. “Ik zei dat ik nooit van wielrennen zou houden, maar dat neem ik terug. Ik ben er een beetje ingerold.”
Het stel is al acht jaar samen. Het is voor het eerst dat de twee ouders worden.