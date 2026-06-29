Aaawh! Mathieu van der Poel verwacht eerste kind met vriendin Roxanne

Wielrenner Mathieu van der Poel wordt komende januari voor het eerst vader. Hij deelde het heuglijke nieuws dat hij en zijn vriendin Roxanne een kleintje verwachten maandagmiddag op zijn socials. Met een mierzoete fotoshoot maakten ze het bekend.

Met een stijlvolle zwart-witfoto kondigt het koppel de komst van hun eerste kindje aan. Van der Poel houdt zijn partner innig vast, terwijl ze samen een reeks echofoto’s van de kleine spruit tonen. Bij de post schrijft hij: “Bébé VDP”. De ooievaar wordt in januari verwacht bij het dolgelukkige stel. De vriendin van Van der Poel doet er nog een schepje bovenop met de babyvreugde. Op Instagram deelt de Belgische Roxanne Bertels een video waarin de twee om elkaar heen dartelen in een leeg huis.

Vier handen op een buik

Van der Poel draait Bertels in het rond, vangt haar op in zijn armen en bezegelt de dans met een kus. Voor de goede orde komen ook de echofoto’s, een piepklein paar kinderslofjes en de traditionele vier-handen-op-een-buikpose voorbij.



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