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Fietsster ernstig gewond na aanrijding met bestelbus in Breda

Vandaag om 17:17 • Aangepast vandaag om 17:36
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een fietsster is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde op de Rijsbergsebaan in Breda.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is overbracht naar een ziekenhuis in Tilburg. Over de aard van het letsel is niets bekend. De bestuurder van de bestelbus was na het ongeluk zichtbaar aangeslagen. 

Om de hulpdiensten de ruimte te geven en het politieonderzoek veilig te laten verlopen, werd de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten. 

Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie roept getuigen op zich te melden.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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