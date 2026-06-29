Man (36) aangehouden na vechtpartij in Breda

Een 36-jarige man is zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou meerdere mensen hebben geslagen en autosleutels hebben gestolen aan de Veilingkade in Breda.

De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een vechtpartij. Eenmaal ter plaatse bleek dat de verdachte ook iemand met een glas in zijn nek zou hebben gestoken.

Toen agenten de man probeerden aan te houden, wilde hij niet meewerken en bleef hij schreeuwen en om zich heen trappen. Uiteindelijk slaagde de agenten erin om de man uit Etten-Leur mee te nemen. Hij wordt verdacht van mishandeling en heeft ook een ambtenaar in functie beledigd. Hij zit op dit moment vast voor verhoor.