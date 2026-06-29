Gebreken bij politiedienst die mensen als Rob Jetten beveiligt

De politieafdeling die verantwoordelijk is voor de beveiliging van mensen met een hoog veiligheidsrisico laat personeel niet genoeg trainen. Deze mensen, onder wie de Udense minister-president Rob Jetten, lopen daardoor meer gevaar dan nodig.

Bevoegdheid ingetrokken De afgelopen maanden konden de medics niet ingezet worden, omdat ze niet bevoegd waren. Ze moeten namelijk minimaal negentig uur per jaar trainen, maar dat wordt bij lange na niet gehaald.

Deze dienst zet medische persoonsbeveiligers in, ook wel medics genoemd. Dit zijn geen artsen, maar ze mogen traumahandelingen uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde arts. Die arts is in dienst van de politie. De medics worden erop getraind om slachtoffers in leven te houden tot ze behandeld kunnen worden in een ziekenhuis of ambulance.

Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur . De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) beveiligt mensen in de hoogste risicogroep zoals de koning, de premier en zwaar beveiligde politici.

Van een handvol medics is daarom sinds de jaarwisseling de bevoegdheid ingetrokken. Sinds maart zijn er helemaal geen DKDB-medics meer bevoegd.

Kwal-incident

Door de trainingsachterstand ging premier Jetten vorige maand zonder medic naar zijn bezoek aan het Caribisch gebied. Daar werd hij in de zee gebeten door vermoedelijk een kwal. Hij moest daardoor kort worden opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de DKDB'ers die met Nieuwsuur hebben gesproken, had dat heel anders kunnen aflopen. De medics hebben namelijk altijd een tas bij zich met noodhulpmiddelen, zoals een epi-pen voor het geval dat iemand in shock dreigt te raken. Dat had gedaan kunnen worden bij Jetten, maar die tas was er nu dus niet.

Vraagtekens bij nieuwe bevoegdheden

Onlangs is er weer een tweedaagse training geweest. Volgens de politie hebben enkele medics hierna hun bevoegdheid teruggekregen.

Meerdere bronnen zetten volgens Nieuwsuur vraagtekens bij deze bevoegdverklaringen, aangezien het gaat om de eerste training in maanden. Ze zeggen dat die achterstand niet zomaar is ingelopen.

Te weinig tassen

Naast de trainingstekorten zijn er problemen met het materiaal. Zo is er een tekort aan tassen met medische hulpmiddelen. Daarbij dreigen medicijnen in die tassen over de datum te raken.

Volgens de politie zijn er nooit medische persoonsbeveiligers onbevoegd ingezet. De beveiligde mensen zijn niet geïnformeerd over de afwezigheid van de medics.