Bint Kindpakket maakt sporten én zwemmen mogelijk in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft het Bint Kindpakket uitgebreid, waardoor kinderen nu zowel zwemlessen als sportactiviteiten kunnen volgen. Voorheen moesten gezinnen soms kiezen tussen één van de twee, maar die keuze is niet langer nodig. Hiermee wil de gemeente kinderen helpen gezond op te groeien en zich veilig te voelen in en rond water.

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Het Bint Kindpakket biedt gezinnen financiële ondersteuning, zodat kinderen kunnen sporten en leren zwemmen. Voorheen kon deze hulp slechts één van beide activiteiten dekken, wat betekende dat sommige kinderen moesten kiezen. Dat is nu verleden tijd.

De gemeente benadrukt het belang van deze uitbreiding. Sporten en bewegen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Ze helpen niet alleen om gezond te blijven, maar ook om zelfvertrouwen op te bouwen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en zich onderdeel te voelen van de samenleving.

Veiligheid in en rond water

Naast de voordelen van sporten, is zwemvaardigheid in Nederland van levensbelang. De gemeente wil dat kinderen veilig zijn in en rondom water. Ouders hoeven nu niet meer te kiezen tussen zwemlessen of sportactiviteiten, wat de druk op gezinnen met geldzorgen vermindert.

Naast het Bint Kindpakket zijn er nog andere regelingen die gezinnen ondersteunen. Denk hierbij aan de Kledingbank, de Speelgoedbank, het Welzijnsfonds en diverse initiatieven zoals Stichting Babyspullen en Vincentius. Deze organisaties helpen kinderen om volwaardig mee te doen, ook als er thuis minder financiële middelen zijn.

Gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen via Wegwijs passende oplossingen vinden. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat ieder kind kan bewegen, leren en plezier maken, zonder financiële drempels.