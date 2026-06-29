Militaire oefening in gemeente Veldhoven van 6 tot 8 juli

De Koninklijke Landmacht oefent van 6 tot en met 8 juli in de gemeente Veldhoven.

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Van maandag 6 juli tot en met woensdag 8 juli voert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening uit in een Brabantse gemeente. Het doel van deze oefening is het opleiden en trainen van militairen van Defensie.

De oefeningen bestaan uit opdrachten die militairen te voet uitvoeren. De activiteiten vinden zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts plaats, waardoor inwoners op verschillende momenten militairen kunnen tegenkomen.

Geen hinder verwacht

De Landmacht geeft aan dat de oefeningen zo zijn georganiseerd dat er geen overlast of hinder voor de omgeving ontstaat. Alle operaties worden zorgvuldig uitgevoerd en afgestemd op het gebied.

De oefening is noodzakelijk om de militairen goed voor te bereiden op hun taken en missies. In de betrokken gemeente kunnen inwoners de komende dagen dus militairen in actie zien.