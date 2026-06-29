Wegafsluitingen in Liempde tot september

Vanaf vandaag zijn meerdere straten in Liempde afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden duren tot en met 11 september, met omleidingen ter plaatse.

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In Liempde worden vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag 11 september diverse straten afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Het gaat om de Gemondesestraat, Onrooi, Koppenhoefstraat en Savendonksestraat. De afsluitingen vinden plaats in drie fasen en zijn bedoeld om de wegen grondig te verbeteren.

De eerste fase, die duurt tot 22 juli, betreft de Gemondesestraat en Savendonksestraat. Ook het kruispunt tussen deze twee straten wordt in deze periode afgesloten. Fase twee volgt van 17 tot en met 28 augustus, waarbij de weg Onrooi niet toegankelijk zal zijn. Tot slot is de Koppenhoefstraat aan de beurt van 31 augustus tot en met 11 september.

Omleidingen aangegeven

Tijdens de afsluitingen worden omleidingen ter plaatse duidelijk aangegeven. Dit moet ervoor zorgen dat verkeer in en rondom Liempde zo min mogelijk hinder ondervindt. Zowel bewoners als bezoekers worden geadviseerd om goed op de borden te letten.

De gemeente heeft geen informatie gedeeld over de aard van de werkzaamheden, maar de lange duur per fase wijst op een grondige aanpak. Dit kan betekenen dat de wegen na september weer jaren mee kunnen. Meer details over de afsluitingen zijn op locatie beschikbaar.