Trekker met watertank rijdt tegen file op N69 bij Valkenswaard aan

Een trekker met watertank is maandagmiddag achterop stilstaand verkeer gereden op de N69 richting Borkel. Door een nog onbekende reden botste de bestuurder tegen een auto aan.

Naast de trekker waren twee auto's bij het ongeluk betrokken. De bestuurder van de eerste auto waarop de trekker is gereden, is in de ambulance nagekeken. Onduidelijk is of de chauffeur letsel heeft opgelopen. De bestuurder van de tweede auto hoefde niet te worden nagekeken.

De achterruit van de eerste auto is door de botsing helemaal kapot. Ook de achterkant van de auto raakte flink beschadigd bij het ongeluk. Of de trekker en de tweede auto schade hebben opgelopen is niet duidelijk.

De vrouw in de trekker is ongedeerd. Wel zorgde het ongeluk voor een kilometers lange file op de N69 richting Borkel.