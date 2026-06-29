Drones zelf neerhalen en paspoort kwijt: dit mag je maandag niet missen

De EBI in Vught mag drones zelfstandig neer gaan halen en Cody Gakpo is klaar voor het WK-duel tegen Marokko. Dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

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Cody Gakpo staat maandagnacht gewoon op het veld tegen Marokko, ondanks het verdriet om het verlies van zijn zoontje tijdens de zwangerschap. Bondscoach Ronald Koeman bevestigt dat de Eindhovenaar professioneel met de situatie omgaat en volledig gefocust is op de wedstrijd.



De technische staf deed er alles aan om Gakpo te ondersteunen, maar rouwbanden komen er niet. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukt dat voetbal soms minder belangrijk is, maar dat de ploeg achter hun teamgenoot staat.



Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Houston, waar FC Eindhoven-speelster Ilse van Esch haar WK-droom in rook ziet opgaan. Na een vijf uur durende busrit van Dallas naar Houston ontdekte ze dat haar paspoort verdwenen is, vermoedelijk gestolen. Daardoor kan ze niet naar Mexico vliegen voor Nederland-Marokko.



Zelfs de KNVB probeerde te helpen, maar tevergeefs. Een noodpaspoort aanvragen betekent terug naar huis, want 'een gemiste voetbalwedstrijd is geen zware nood', aldus de autoriteiten. Haar enige optie is een 32 uur durende treinreis naar Miami of New York voor een regulier paspoort.



Je leest het hier.

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En er was meer sportnieuws: Vier jaar na zijn dubbele longtransplantatie sleepte Marcel van de Wiel (58) uit Mierlo drie medailles binnen op de Europese Transplantatiespelen in Arnhem. De badmintonner, die jarenlang kampte met longfibrose en aan zuurstof hing, won goud in het enkel- en dubbelspel, plus brons bij jeu de boules.



Het herstel na de operatie in mei 2022 was zwaar, maar Marcel werkte zich terug naar de badmintonbaan. 'Vier jaar geleden had ik dit nooit durven dromen', zegt hij emotioneel.



Lees zijn verhaal hier.

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Verder over cultuur. De ambitieuze musical over prinses Beatrix, die in Best zou draaien, blijft uitgesteld tot eind 2027. In de musicalwereld gaan geruchten over financiële problemen, maar directeur Roland van Pelt van Eventcentre Aquabest ontkent dit. De reden voor het uitstel? Een nieuwe toegangsweg naar Aquabest moet eerst klaar zijn, naar verwachting in januari 2028. Ook maakt producent MediaDome zich zorgen over concurrentie van soortgelijke musicals zoals 40/45 en Willem van Oranje. De speciaal verbouwde evenementenhal wordt tot die tijd gebruikt voor andere producties.



Hier lees je hun analyse.

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Tot slot. De Extra Beveiligde Inrichting in Vught mag vanaf woensdag zelf drones neerhalen die in de buurt van de gevangenis komen. Ook andere zwaar beveiligde gevangenissen in Nederland krijgen deze bevoegdheid. Tot nu toe was DJI hiervoor afhankelijk van de politie, waardoor niet altijd direct kon worden opgetreden. Criminelen gebruiken drones om drugs, wapens en telefoons af te leveren of om ontsnappingen voor te bereiden. Staatssecretaris Claudia van Bruggen (D66) maakte het besluit bekend. Lees hier het hele verhaal.