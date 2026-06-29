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Tak van boom bungelt boven de weg in Geldrop, brandweer komt helpen

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 20:39
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

De tak van een boom aan de Vlasstraat in Geldrop bungelde maandagavond boven de weg. De brandweer kwam ter plaatse om de tak weg te halen en de omgeving weer veilig te maken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vermoedelijk is de tak bij de storm van twee dagen geleden afgebroken. Brandweerlieden hebben tijdens de inzet meerdere takken verwijderd uit de boom. De weg was hierdoor tijdelijk afgesloten.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

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