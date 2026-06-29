Auto en bestelbus rijden op elkaar in Oploo

Een auto en een bestelbus zijn maandagavond op elkaar gebotst op de N272 ter hoogte van Oploo. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de N-weg en de Blauwstraat.

Eén van de voertuigen reed over de N272, terwijl de andere vanaf de Blauwstraat de kruising naderde. Daar ging het mis en botsten de auto en bus op elkaar. Vermoedelijk heeft een van de bestuurders het andere voertuig over het hoofd gezien.

Zowel de auto als de bestelbus hebben bij het ongeluk schade opgelopen. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Tijdens de afhandeling van het ongeluk was één rijbaan van de N272 tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Eén van de voertuigen is door een bergingsbedrijf weggesleept.