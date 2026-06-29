Clubicoon Alexei Loginov neemt afscheid van Tilburg Trappers

Na vijftien seizoenen stopt Alexei Loginov als verdediger bij Tilburg Trappers. De Rus, die uitgroeide tot een clubicoon, speelde een belangrijke rol in de Tilburgse defensie en maakte een groot deel van de succesjaren van de club mee.

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Alexei Loginov, geboren in het Russische Saratov, begon zijn ijshockeycarrière bij Kristall Saratov. Op vijftienjarige leeftijd verhuisde hij naar Nederland, waar hij zich niet veel later aansloot bij Tilburg Trappers. Hier ontwikkelde hij zich tot een betrouwbare kracht in de verdediging en groeide hij uit tot een van de gezichten van de club.

Loginov combineerde zijn Russische opleiding met een sterke schaatstechniek, spelinzicht en een krachtig schot vanaf de blauwe lijn. Deze kwaliteiten trokken ook de aandacht buiten Nederland, zoals bij een oefenduel in Duitsland. Ondanks interesse van andere clubs bleef hij Tilburg trouw, op één seizoen in Rusland na.

Sovjet roots, Tilburgs hart

In de geschiedenis van Tilburg Trappers droegen slechts drie Russen het clubshirt, waaronder Loginov. Hij bezit inmiddels zowel de Russische als de Nederlandse nationaliteit en maakte de overgang mee van de Nederlandse competitie naar de Duitse Oberliga. Zijn rugnummer 7 weerspiegelt zijn persoonlijkheid en de invloed van zijn Russische idool, Slava Fetisov.

Buiten het ijs bouwde Loginov een leven op in Tilburg en sloot hij vriendschappen voor het leven. Hij wordt nu gezien als een clubicoon en zal altijd verbonden blijven aan een van de meest succesvolle periodes van Tilburg Trappers.