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Verdachte aangehouden in Tilburg na ruzie waarbij mogelijk is gestoken
Vandaag om 20:42 • Aangepast vandaag om 21:21
De politie heeft maandagavond een verdachte aangehouden na een ruzie aan de Schubertstraat in Tilburg. Daarbij zou mogelijk zijn gestoken. Er is iemand lichtgewond geraakt.
De melding kwam rond kwart voor acht binnen bij de meldkamer, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen.
De verdachte is door agenten meegenomen naar het cellencomplex. Het onderzoek is in volle gang.
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