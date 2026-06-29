Tot zeker donderdagavond geen treinen tussen Breda en Rotterdam na brand

Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Breda en Rotterdam. Maandagochtend brak brand uit in een kabelgoot naast het spoor in Rotterdam-Zuid. De gevolgen hiervan zijn groot.

"In de kabelgoot bevinden zich zo'n 299 kabels. Daarvan is over een lengte van twintig meter een groot deel beschadigd", schreef ProRail 's middags op hun site. Hoe groot de schade exact is, was op dat moment nog niet duidelijk. Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de gevolgen van de brand groter zijn dan verwacht en dat de herstelwerkzaamheden nog dagen gaan duren.

Voordat ProRail maandag aan die werkzaamheden kon beginnen, moesten alle kabels eerst spanningsvrij worden gemaakt. Met behulp van een spoorkraan werden daarna de kabels uit de kabelgoot gehaald. "Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. Dat betekent dat kabels één voor één gesorteerd en vervolgens gelast moeten worden. Niet heel complex werk, maar wel tijdrovend. Er gaan vier lassers in twee shifts aan de slag, dat is ter plaatse de maximaal werkbare capaciteit", laat de spoorbeheerder weten.

De brand in de kabelgoot in Rotterdam-Zuid (foto: ProRail).