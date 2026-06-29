Treinverkeer tussen Breda en Rotterdam nog dagenlang plat door brand
Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Breda en Rotterdam. Maandagochtend brak brand uit in een kabelgoot naast het spoor in Rotterdam-Zuid. De gevolgen hiervan zijn groot.
"In de kabelgoot bevinden zich zo'n 299 kabels. Daarvan is over een lengte van twintig meter een groot deel beschadigd", schreef ProRail 's middags op hun site. Hoe groot de schade exact is, was op dat moment nog niet duidelijk.
Aan het begin van de avond werd duidelijk dat de gevolgen van de brand groter zijn dan verwacht en dat de herstelwerkzaamheden nog dagen gaan duren.
Voordat ProRail maandag aan die werkzaamheden kon beginnen, moesten alle kabels eerst spanningsvrij worden gemaakt. Met behulp van een spoorkraan werden daarna de kabels uit de kabelgoot gehaald.
"Uit inspectie is gebleken dat er zeker 100 kabels gerepareerd moeten worden. Dat betekent dat kabels één voor één gesorteerd en vervolgens gelast moeten worden. Niet heel complex werk, maar wel tijdrovend. Er gaan vier lassers in twee shifts aan de slag, dat is ter plaatse de maximaal werkbare capaciteit", laat de spoorbeheerder weten.
Hopelijk donderdagavond weer rijden
Hoe verder ze met de werkzaamheden komen, hoe meer duidelijkheid ProRail kan geven over wanneer het treinverkeer weer hervat kan worden.
Als eindtijd voor het herstelwerk noemen ProRail en NS nu donderdag 18.15 uur. "Dat is een ruwe inschatting", zegt de woordvoerder erbij.
Omreizen of met de bus
Reizigers zijn dinsdag, woensdag en donderdag aangewezen op bussen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Van daaruit kunnen ze dan de trein weer nemen naar Dordrecht, Breda en andere bestemmingen. Een woordvoerster van de NS laat weten dat dit naar verwachting een halfuur tot een uur vertraging oplevert.