Frans Martens uit Riel krijgt Koninklijke onderscheiding

Frans Martens uit Riel is maandagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij de Coöperatie GilzeRijenGlas en sportvereniging Red Star ’58. De burgemeester van Alphen-Chaam reikte de onderscheiding uit tijdens een vergadering in Gilze.

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Frans Martens speelde sinds 2014 een belangrijke rol in het glasvezelnetwerk in het buitengebied van onder meer de ABG-gemeenten. Hij was mede-initiator van Coöperatie GilzeRijenGlas en vervulde daar tot maandag de functie van secretaris/penningmeester. Tijdens een ledenvergadering trad hij terug als bestuurder.

Ook bij Midden-BrabantGlas, de overkoepelende organisatie van lokale glasvezelcoöperaties, had Martens een actieve rol. Hij verzorgde daar financiële en administratieve taken en beheerde de software. Zijn inzet voor beide coöperaties wordt als uitzonderlijk waardevol beschouwd.

Vrijwilliger bij Red Star

Buiten de glasvezelprojecten is Frans Martens al 32 jaar betrokken bij sportvereniging Red Star ’58 in Goirle. Hij was initiatiefnemer van de Stichting Accommodatie Red Star (SARS) en zit sinds 2021 in het bestuur. In die rol zette hij zich in voor de renovatie en verduurzaming van sporthal De Vendelier.

De burgemeester van Alphen-Chaam, Lieke Schuitmakers, benadrukte het belang van zijn werk bij het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding. De benoeming is volgens haar een erkenning voor de jarenlange vrijwillige inzet van Martens.