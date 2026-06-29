Willem II wint openingswedstrijd met 0-11

Willem II heeft het seizoen overtuigend afgetrapt met een 0-11 overwinning tegen een Diessense selectie. De wedstrijd, gespeeld op sportpark De Alsie in Diessen, werd vanwege tropische temperaturen uitgesteld naar maandagavond.

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De traditionele openingswedstrijd in Diessen vond dit jaar voor de 34e keer plaats. Willem II, dat na promotie terugkeert in de Eredivisie, nam het op tegen een samengestelde ploeg met spelers van onder andere RKDSV, Hilvaria en Beerse Boys. Ruim duizend toeschouwers waren aanwezig om de Tricolores aan het werk te zien.

Bijzonder was de basisplaats voor oud-speler Virgil Misidjan, die momenteel zonder club zit en bij Willem II zijn conditie onderhoudt. De Tilburgse ploeg begon sterk en stond na acht minuten al met 0-2 voor, door doelpunten van Armin Culum en Devin Haen. Hoewel Willem II daarna minder effectief was en vier keer het aluminium raakte, ging het met een 0-3 voorsprong de rust in.

Doelpuntenregen na rust

Na de pauze bracht trainer John Stegeman negen jonge spelers in, die de score flink opvoerden. Ismael Mouhoul was met drie treffers de grote uitblinker. Zijn derde doelpunt, waarbij hij door de verdediging slalomde en koelbloedig afrondde, zorgde voor de 0-10. Andere doelpunten kwamen van Siegert Baartmans, Noéh de Bruijn (2), Luca Maal en Alessandro Ciranni, die de eindstand op 0-11 bracht met een fraai schot van afstand.

De volgende oefenwedstrijd van Willem II is zaterdag om twee uur ’s middags op het sportcomplex van Hilvaria. Dan speelt de ploeg tegen Quick Boys.