Cadeaubon van 1450 euro gekocht met gestolen pinpas van blinde man (77)

De politie heeft maandagavond beelden gedeeld van een verdachte van pinpasfraude. Hij troggelde de bankpas af van een blinde 77-jarige Eindhovenaar en kocht daarmee een cadeaubon van 1450 euro bij de Bijenkorf. De dader deed zich voor als bankmedewerker.

Op bewakingsbeelden in het tv-programma Opsporing Verzocht is te zien hoe de man zich rustig, al bellend, richting de servicebalie van het warenhuis aan de Piazza in Eindhoven beweegt. Hij lijkt even de weg kwijt, maar weet uiteindelijk de balie te vinden. Dure cadeaubon

Daar vraagt hij de medewerkers om een cadeaubon. En niet zomaar een van twintig of vijftig euro: hij wil er een van 1450 euro. Voor de medewerkers is dat niet direct reden om argwanend te worden, bij het warenhuis worden dit soort bedragen vaker afgerekend.