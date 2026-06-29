Cadeaubon van 1450 euro gekocht met gestolen pinpas van blinde man (77)
De politie heeft maandagavond beelden gedeeld van een verdachte van pinpasfraude. Hij troggelde de bankpas af van een blinde 77-jarige Eindhovenaar en kocht daarmee een cadeaubon van 1450 euro bij de Bijenkorf. De dader deed zich voor als bankmedewerker.
Op bewakingsbeelden in het tv-programma Opsporing Verzocht is te zien hoe de man zich rustig, al bellend, richting de servicebalie van het warenhuis aan de Piazza in Eindhoven beweegt. Hij lijkt even de weg kwijt, maar weet uiteindelijk de balie te vinden.
Dure cadeaubon
Daar vraagt hij de medewerkers om een cadeaubon. En niet zomaar een van twintig of vijftig euro: hij wil er een van 1450 euro. Voor de medewerkers is dat niet direct reden om argwanend te worden, bij het warenhuis worden dit soort bedragen vaker afgerekend.
De man rekent vervolgens af met de pinpas die hij eerder heeft buitgemaakt van de 77-jarige blinde man uit Eindhoven. Urenlang werd het slachtoffer telefonisch beziggehouden door een nepbankmedewerker. Uiteindelijk werd hij zover gebracht zijn bankpas af te geven.
Handlanger
Een vrouw komt de bankpas kort daarna ophalen bij de man thuis. De politie is ook op zoek naar haar, maar omdat het slachtoffer blind is, bestaat er geen signalement van de handlangster.
Terug in de winkel toetst de man de pincode in op het pinapparaat. Die code heeft hij eerder via de telefoon ontfutseld. Als de transactie wordt goedgekeurd, pakken medewerksters de bon in met cadeauverpakking. Terwijl dat gebeurt appt de man vermoedelijk zijn kompaan: de pas heeft gewerkt.
Tips
De politie zoekt tips over de man de 77-jarige blinde man aftroggelde en roept op om informatie te delen. De cadeaubon werd later in Amsterdam verzilverd; er werd onder meer een paar schoenen van 800 euro mee gekocht.