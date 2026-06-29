Brandweer haalt afgebroken tak met touw naar beneden in Heeze

De brandweer heeft maandagavond een afgebroken tak met een touw naar beneden gehaald aan de Kreijl in Heeze. De tak is vermoedelijk bij de storm van afgelopen weekend onstabiel geworden en daarna verder afgebroken.

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Toen de tak veilig op de grond was, kwam de brandweer erachter dat nog meer takken in de boom los hingen. Daarna is een hoogwerker opgeroepen om ter plaatse te komen en de rest van de takken uit de boom te halen.