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Brandweer haalt afgebroken tak met touw naar beneden in Heeze

Vandaag om 22:24
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

De brandweer heeft maandagavond een afgebroken tak met een touw naar beneden gehaald aan de Kreijl in Heeze. De tak is vermoedelijk bij de storm van afgelopen weekend onstabiel geworden en daarna verder afgebroken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de tak veilig op de grond was, kwam de brandweer erachter dat nog meer takken in de boom los hingen. Daarna is een hoogwerker opgeroepen om ter plaatse te komen en de rest van de takken uit de boom te halen.

  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
    Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.

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