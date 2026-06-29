Tilburgse vlag halfstok voor Keti Koti

Op 30 juni hangt de vlag op het Stadhuis in Tilburg halfstok ter herdenking van het Nederlands slavernijverleden. De dag erna, tijdens Keti Koti, gaat de vlag in top.

Gevonden voor jou

Het Stadhuis van Tilburg markeert de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden door de vlag op 30 juni halfstok te hangen. Deze dag voorafgaand aan Keti Koti staat in het teken van bezinning en herinnering.

Keti Koti, dat Surinaams is voor 'de ketenen zijn verbroken', wordt gevierd op 1 juli. Het is de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname, de Caribische eilanden en Nederland wordt gevierd. Op deze dag zal de vlag op het Stadhuis weer in top hangen.

Activiteiten in Tilburg

In Tilburg worden op 30 juni en 1 juli verschillende activiteiten georganiseerd rondom Keti Koti. Deze bijeenkomsten staan in het teken van zowel herdenking als viering.

Keti Koti biedt een moment om stil te staan bij het slavernijverleden en tegelijkertijd vooruit te kijken naar een toekomst waarin vrijheid en gelijkheid centraal staan.