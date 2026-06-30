Twee inbraken bij kapper: daders halen slordig de kassa's leeg

Een kapperszaak aan de Vestdijk in het centrum van Eindhoven is in februari twee keer slachtoffer geworden van een inbraak. De daders haalden de kassa's overhoop en gingen ervandoor met geld en meerdere professionele tondeuses.

Het gebeurt voor het eerst in de nacht van 6 op 7 februari, rond één uur 's nachts. Een man met een lange pufferjas en iets voor zijn gezicht gebonden loopt de kapperszaak binnen. De beveiligingscamera in de zaak springt aan terwijl hij rondkijkt.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Zenuwachtig op zoek naar geld Al snel loopt de man naar de kassa. Zenuwachtig trekt hij de kassalade open en haalt het aanwezige kleingeld eruit, dat hij in een tas stopt. Per ongeluk opent hij ook nog een andere lade. Wanneer hij doorheeft dat er een camera hangt, schrikt hij zichtbaar, kijkt weg en mompelt iets onverstaanbaars.

Ook de fooienpot moet eraan geloven en wordt eveneens leeggehaald. Buiten op de Vestdijk is het op dat moment nog druk. De man blijft koortsachtig lades opentrekken, waarna het beeld plotseling op zwart gaat.

Tweede inbraak negen dagen later

Negen dagen later is het opnieuw raak bij de kapperszaak. Ook deze keer komt een inbreker binnen zonder sporen van braak. Opnieuw gaat het om een man met jas en capuchon, al is niet duidelijk of het om dezelfde dader gaat. Met een zaklamp doorzoekt hij het pand en plundert hij wederom de kassa, dit keer goed voor enkele honderden euro's. Opvallend is dat hij, net als bij de eerste inbraak, blijft zoeken nadat hij al buit heeft gemaakt.

Enkele uren later, rond half acht in de ochtend, keert de man terug, dit keer samen met een tweede man. Opnieuw worden kastjes opengetrokken en wordt er achter in de zaak gezocht. Van onopvallend handelen is geen sprake: op de beelden is te zien en te horen hoe de mannen veel lawaai maken.

Tondeuses buitgemaakt

De tweede inbreker vindt achterin de zaak meerdere professionele tondeuses en verstopt die onder zijn jas. Uiteindelijk vertrekken de mannen met geld en het kappersgerei.

De politie is dringend op zoek naar tips over de inbrekers en heeft beelden van beide incidenten gedeeld via Opsporing Verzocht. De kapper heeft inmiddels extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Ook wordt gevraagd uit te kijken naar opvallende tondeuses van de merken Wahl en Panasonic die mogelijk ergens zijn aangeboden.