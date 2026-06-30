Best sluit aan bij app WC Wijzer: eenvoudig een toilet vinden in de buurt

De gemeente Best heeft zich aangesloten bij de WC Wijzer-app van het MDL Fonds. Inwoners en bezoekers kunnen zo snel zien waar openbare en toegankelijke toiletten in de buurt zijn. De app biedt een handig overzicht van locaties en voorzieningen, zoals rolstoeltoegankelijkheid en verschoonplekken. Dit initiatief maakt het eenvoudiger om onderweg een toilet te vinden.

Gevonden voor jou

Met de WC Wijzer-app kunnen inwoners van Best en bezoekers van de gemeente voortaan makkelijk een toilet vinden. Het gaat om zowel openbare toiletten als faciliteiten die door ondernemers en organisaties beschikbaar worden gesteld. De app is vooral handig voor mensen met medische klachten, ouderen, zwangere vrouwen en ouders met kleine kinderen.

De WC Wijzer toont niet alleen de locaties van toiletten, maar ook welke voorzieningen er aanwezig zijn. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zien of een toilet gratis is, geschikt is voor rolstoelgebruikers of een verschoonplek heeft. Dit maakt het makkelijker om vooraf een geschikte locatie te kiezen voordat je op pad gaat.

Ondernemers kunnen toilet aanmelden

Ondernemers en organisaties in Best worden aangemoedigd om hun toilet aan te melden bij de WC Wijzer. Het gaat om toiletten die tijdens openingstijden vrij toegankelijk zijn voor voorbijgangers en bezoekers. Hierbij hoeft het toilet niet speciaal aangepast te zijn; ook basisvoorzieningen zijn welkom.

Hoe meer locaties zich aanmelden, hoe completer het overzicht in de app wordt. Dit draagt bij aan een gastvrijere en toegankelijkere gemeente. Toiletten in winkels, horeca, buurthuizen en andere openbare plekken kunnen voor veel mensen een groot verschil maken.

Initiatief voor meer toegankelijkheid

Het MDL Fonds, gespecialiseerd in maag-, darm- en leveraandoeningen, beheert de WC Wijzer-app. De gemeente Best hoopt met dit initiatief de toegankelijkheid voor inwoners en bezoekers te verbeteren. Meer informatie over het aanmelden van toiletten en het gebruik van de app is te vinden op de website van het MDL Fonds.