Enexis voert werkzaamheden uit in Budel en Soerendonk

Enexis Netbeheer voert vanaf 6 juli t/m 24 juli werkzaamheden uit langs de Maarheezeweg en Zitterd in Budel en Soerendonk. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid en bewoners krijgen later meer informatie.

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De werkzaamheden worden uitgevoerd door Enexis Netbeheer B.V. en vinden plaats langs het traject Maarheezeweg - Zitterd. Het gaat om een gebied in de dorpen Budel en Soerendonk, gemeente Cranendonck.

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, worden verkeersmaatregelen getroffen. Dit betekent dat verkeer in de omgeving tijdelijk wordt omgeleid. Het exacte tijdstip en de duur van de omleiding zijn nog niet bekend.

Informatie voor bewoners

Bewoners die in de buurt van het traject wonen, krijgen op een later moment een brief van Enexis. Hierin wordt meer uitleg gegeven over de aard van de werkzaamheden en eventuele gevolgen voor de omgeving.

Enexis benadrukt dat zij er alles aan doet om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De netbeheerder streeft ernaar de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.