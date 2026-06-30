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Appartementencomplex Sint-Oedenrode ontruimd vanwege uitslaande brand
Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 05:58
Een appartementencomplex aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode is maandagavond laat ontruimd vanwege een uitslaande brand. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar de Kasteellaan om het vuur onder controle te krijgen.
De brand werd rond kwart over elf 's avonds ontdekt. Waar het vuur werd ontdekt was niemand thuis. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.
Hoeveel schade het appartement op tweede etage heeft opgelopen, is niet bekend. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt.
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