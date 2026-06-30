Bus naar Uden stilgezet om dronken jongeren

Een buschauffeur die maandagavond onderweg was naar Uden heeft zijn bus stilgezet omdat hij het niet langer veilig vond om door te rijden. In de bus bevonden zich jongeren die onder invloed waren en zich erg vervelend gedroegen.

De politie kreeg aanvankelijk de melding dat er ruiten en banken in de bus waren vernield. Bij controle bleek dat niet het geval te zijn.

Agenten hebben de groep jongeren uit de bus gezet, zodat de chauffeur verder kon rijden met de overige passagiers, die zich wel wisten te gedragen. Dat laat een wijkagent weten op Instagram.