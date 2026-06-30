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Bus naar Uden stilgezet om dronken jongeren

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 09:27
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een buschauffeur die maandagavond onderweg was naar Uden heeft zijn bus stilgezet omdat hij het niet langer veilig vond om door te rijden. In de bus bevonden zich jongeren die onder invloed waren en zich erg vervelend gedroegen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg aanvankelijk de melding dat er ruiten en banken in de bus waren vernield. Bij controle bleek dat niet het geval te zijn.

Agenten hebben de groep jongeren uit de bus gezet, zodat de chauffeur verder kon rijden met de overige passagiers, die zich wel wisten te gedragen. Dat laat een wijkagent weten op Instagram.

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