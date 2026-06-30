Jongeren onder invloed door politie uit bus gezet na vervelend gedrag

Een buschauffeur die onderweg was naar Uden heeft de bus maandagavond onderweg gestopt omdat hij het niet veilig genoeg vond om verder te rijden. In de bus bevonden zich jongeren die onder invloed waren en zich erg vervelend gedroegen.

De politie kreeg te horen dat er ruiten en banken in de bus waren vernield, maar dit bleek niet het geval.

Agenten hebben de vervelende jongeren uit de bus gezet zodat de chauffeur verder kon rijden met mensen die zich wel konden gedragen, zo laat een wijkagent weten op Instagram.