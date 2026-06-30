Openbare hoorzitting bezwaarschriften A2-gemeenten in Heeze-Leende

Op dinsdag 7 juli houdt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Gevonden voor jou

De vergadering vindt plaats aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze. De agenda bevat twee onderwerpen die om zeven uur ’s avonds en half acht behandeld worden.

Om zeven uur bespreekt de commissie bezwaren tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck. Dit betreft de verleende omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan de Panweg in Maarheeze.

Bezwaren Valkenswaard

Om half acht worden bezwaren behandeld tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard. Hier gaat het om de vergunning voor de bouw van een bijgebouw op het achterterrein van een locatie aan de Dorpsstraat.

De hoorzitting is openbaar, maar de agenda kan nog veranderen op de dag van de vergadering. Toehoorders wordt geadviseerd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten.