Zorg in Deurne krijgt nieuwe huisstijl

Zorg in Deurne heeft een vernieuwde huisstijl en een nieuw logo. Hiermee wordt het voor inwoners sneller duidelijk waar zij terechtkunnen met vragen over welzijn, zorg en ondersteuning. De nieuwe stijl sluit aan bij die van de gemeente Deurne en benadrukt de samenwerking.

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De vernieuwing omvat onder meer een nieuw logo en een aangepaste visuele identiteit. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners van Deurne direct herkennen dat Zorg in Deurne onderdeel is van de gemeente. Het doel is om de toegankelijkheid en herkenbaarheid van de organisatie te vergroten.

Zorg in Deurne ondersteunt inwoners met uiteenlopende vragen over gezondheid, hulp en deelname aan de samenleving. Medewerkers van de organisatie zoeken samen met inwoners naar praktische oplossingen die passen bij hun situatie.

De veranderingen hebben geen invloed op hoe inwoners contact opnemen met Zorg in Deurne. De gebruikelijke contactmogelijkheden blijven hetzelfde. De vernieuwde huisstijl is vooral zichtbaar in communicatie-uitingen, zoals brieven, de website en andere materialen.

De nieuwe huisstijl is bedoeld om de dienstverlening beter onder de aandacht te brengen en de verbinding met de gemeente te versterken. Voor praktische vragen of hulp kunnen inwoners zoals altijd terecht bij Zorg in Deurne.