Werkzaamheden Kardinaal de Jongstraat starten maandag

De gemeente Valkenswaard start maandag met het herstellen van de riolering in een deel van de Kardinaal de Jongstraat. Het werk vindt plaats tussen de Jan Vlekkestraat en de Minister Aalbersestraat en duurt acht tot tien weken.

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In de Kardinaal de Jongstraat worden verzakkingen in de rijbaan aangepakt. De schade is ontstaan door problemen met de riolering. De werkzaamheden beginnen maandag 6 juli en omvatten naast het herstel van de riolering ook het vernieuwen van de trottoirs.

Daarnaast brengt de gemeente een verkeersremmende maatregel aan in de straat. Ter hoogte van de uitrit tussen huisnummers 76 en 78 komt een verhoogd kruisingsvlak. Hiermee moet de verkeersveiligheid in de 30-kilometerzone worden verbeterd.

Weg afgesloten voor verkeer

Om veilig te kunnen werken, wordt het betreffende deel van de Kardinaal de Jongstraat afgesloten voor verkeer. De afsluiting geldt vanaf maandag 6 juli en duurt naar verwachting tot eind augustus of half september. Omleidingsroutes worden aangegeven met borden.

Direct omwonenden hebben een brief ontvangen met informatie over de bereikbaarheid van hun woningen tijdens de werkzaamheden. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met het gemeentelijk team Beheer en Uitvoering.