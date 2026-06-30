Zwembad De Albatros opent feestelijk in Eersel

Zwembad De Albatros in Eersel opent op vrijdag 10 juli officieel de deuren met een feestelijk programma. Bezoekers kunnen vanaf half drie ’s middags binnenlopen en genieten van diverse activiteiten.

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Het nieuwe zwembad De Albatros in Eersel opent binnenkort haar deuren. Op vrijdag 10 juli wordt dit gevierd met een feestelijke opening. Het programma begint om half drie ’s middags met een open huis, waarbij iedereen welkom is om een kijkje te nemen.

Om vier uur vindt de officiële opening plaats. Het open huis duurt tot half zes, waarna het zwembad tot acht uur ’s avonds is gereserveerd voor discozwemmen. Voor deelname aan het discozwemmen is aanmelden verplicht.

Locatie en aanmelden

Zwembad De Albatros is te vinden aan De Vonder 21 in Eersel. Aanmelden voor het discozwemmen kan via de website van de gemeente Eersel. Het evenement is gratis toegankelijk.

De opening belooft een feestelijke start te worden voor het nieuwe zwembad, dat nu klaar is om bezoekers te ontvangen.