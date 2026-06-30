Milieustraat Eersel dicht door werkzaamheden

De Milieustraat in Eersel is zaterdag 11 juli gesloten vanwege asfaltwerkzaamheden. Om inwoners tegemoet te komen, opent de locatie een dag extra, op vrijdag 10 juli.

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Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt blijft de Milieustraat in Eersel gesloten op zaterdag 11 juli. Inwoners die afval willen wegbrengen, kunnen een dag eerder terecht tijdens de extra opening op vrijdag 10 juli.

Op vrijdag is de Milieustraat geopend van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Dit biedt een alternatief voor mensen die normaal op zaterdag hun afval zouden afvoeren.

Werkzaamheden aan asfalt

De sluiting op zaterdag is nodig om het asfalt van de Milieustraat te vernieuwen. Het onderhoud moet ervoor zorgen dat bezoekers in de toekomst veiliger en comfortabeler hun afval kunnen wegbrengen.

Bezoekers wordt gevraagd hun bezoek aan de Milieustraat zorgvuldig te plannen en rekening te houden met de aangepaste openingstijden.