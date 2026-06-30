Cameratoezicht in Valkenbergpark verlengd tot 2031

De burgemeester van Breda heeft besloten om het cameratoezicht in het Valkenbergpark en de Willemstraat te verlengen tot 2031. Het besluit is op 10 juni 2026 vastgesteld en werkt terug tot 20 april 2026.

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Het nieuwe besluit vervangt het vorige aanwijzingsbesluit uit 2021 en is gebaseerd op een evaluatie en politierapportage. Hieruit blijkt dat het cameratoezicht nodig is voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het gebied. De belangen van veiligheid wegen zwaarder dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aldus de burgemeester.

De camera’s worden ingezet in overleg met de officier van justitie en voldoen aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het besluit is geldig tot vijf jaar na de datum van inwerkingtreding en heeft betrekking op openbare ruimtes waar bebouwing niet uitsluitend voor bewoning is bedoeld.