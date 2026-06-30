Helmond actualiseert grondbeleid voor groei en betaalbare woningen

De gemeenteraad van Helmond heeft de Nota Grondbeleid 2024 goedgekeurd. Het beleid richt zich op een actievere rol bij gebiedsontwikkelingen om de groei van de stad tot 115.000 inwoners in 2040 te ondersteunen en betaalbare woningen toe te voegen.

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Met de nieuwe Nota Grondbeleid wil Helmond de regie nemen over gebiedsontwikkelingen. Dit betekent dat de gemeente actief gronden gaat verwerven en ontwikkelen, vooral in wijken waar betaalbare woningbouw ontbreekt. Het doel is om diverse doelgroepen beter te bedienen en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Helmond groeit van 95.000 inwoners in 2023 naar 115.000 inwoners in 2040. Om deze groei te ondersteunen, worden woongebieden ontwikkeld, infrastructuur aangepast en arbeidsplaatsen toegevoegd. Het grondbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Per project wordt gekeken of een actieve of faciliterende aanpak het meest effectief is.

Het beleid heeft een looptijd van vier jaar en wordt in 2027 geëvalueerd. De gemeente benadrukt dat haar grondbeleid onafhankelijk is van marktomstandigheden en kadert de uitvoering binnen de vastgestelde financiële verordeningen.