Nieuwe portefeuilleverdeling college Zundert vastgesteld

Het college van Zundert heeft de portefeuilleverdeling en vervangingsregels voor de bestuursperiode 2026-2030 vastgesteld. Burgemeester Vermue en drie wethouders krijgen ieder specifieke taken. Ook is geregeld wie elkaar vervangt bij afwezigheid.

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Op 9 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders in Zundert besloten hoe de taken verdeeld worden in de nieuwe bestuursperiode. Burgemeester Joyce Vermue blijft onder andere verantwoordelijk voor veiligheid, juridische zaken en intergemeentelijke samenwerking. Wethouder Rob Zagers neemt onderwijs, sport en economie onder zijn hoede. Wethouder Mark Voeten buigt zich over financiën, bouwen en wonen, terwijl wethouder Janine Bon zich gaat richten op duurzaamheid, jeugdzorg en volksgezondheid.

Daarnaast is vastgesteld wie elkaar vervangt bij afwezigheid. Wethouder Zagers is eerste loco-burgemeester en neemt het burgemeestersambt over wanneer nodig, gevolgd door wethouder Voeten en wethouder Bon. Het college benadrukt dat deze afspraken zorgen voor een duidelijke werkverdeling en continuïteit.