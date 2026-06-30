Advertentie
Behandeling aanvraag voor woningen in Tilburg beëindigd
Vandaag om 09:24
De gemeente Tilburg heeft de behandeling van een aanvraag om 13 woningen te bouwen aan de Tartinistraat stopgezet. De aanvraag was op 12 januari 2026 ingediend.
De aanvraag voor het bouwen van dertien grondgebonden woningen aan de Tartinistraat in Tilburg is niet verder in behandeling genomen. Dit heeft de gemeente Tilburg bekendgemaakt.
De aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000327 en viel onder artikel 5.1 van de Omgevingswet. Het proces is afgebroken, maar verdere redenen hiervoor zijn niet vermeld.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie