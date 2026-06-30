Vergunning verleend voor kappen van boom aan Reuselpad in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor het kappen en herplanten van één boom aan het Reuselpad in de wijk De Blaak. Het besluit is genomen naar aanleiding van een aanvraag op 1 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om het vellen van een houtopstand als onderdeel van het beheer van boomveiligheid. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00006831. Het besluit is openbaar gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van mogelijke veranderingen in hun omgeving.

Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden zoals bouwen, slopen, kappen of aanleggen. Bij deze vergunning hoort ook een herplantplicht, wat betekent dat de gekapte boom wordt vervangen door een nieuwe boom.